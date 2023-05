Regnéville-sur-Mer. Les candidatures ouvertes pour le centre de création et d'histoire

Un nouvel appel à projet a été lancé par le conseil départemental de la Manche, pour intégrer le centre de création et d'histoire des Fours à Chaux de Regnéville-sur-Mer. Les artistes professionnels des arts visuels, spectacle vivant, musique, arts numériques, écriture, s'ils sont retenus profiteront d'espace de travail et de temps de résidence pour réaliser et peaufiner leurs créations. Ces artistes doivent être en lien avec une structure culturelle normande.

Le département de la Manche organisera avec les artistes retenus des actions de médiation aux formes diverses permettant aux habitants de partager l'expérimentation et les différents processus de création.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 juin sur le site du conseil départemental. Le comité de sélection examinera les projets le 7 septembre pour une validation le 13 octobre par la commission permanente.

Depuis 6 ans, ce centre de création a déjà porté plus d'une centaine de projets et vu passer plus de 300 artistes.