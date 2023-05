[Photos] Caen. L'ancienne Miss Normandie et Miss France Amandine Petit en dédicace pour la sortie de son livre

Ancienne Miss France 2021, Amandine Petit, qui foulait le tapis rouge de Cannes cette semaine, est revenue dans sa région natale ce samedi 27 mai après-midi afin de dédicacer son premier livre J'ai décidé d'oser. Les fans de la reine de beauté se sont déplacés en nombre pour la rencontrer au sein de la Fnac de Caen.

Amandine Petit découvre les petits cadeaux offerts par son public. - Marjorie Chesnel

En écrivant ce livre, Amandine Petit désirait raconter le parcours qui lui a permis de devenir Miss Normandie puis Miss France. Elle transmet à la fois espoir et la volonté d'oser aux jeunes filles qui sont, comme elle, de nature timide.

En effet, participer à l'élection lui a permis de prendre confiance en elle, affirme Amandine Petit. "Être soi-même, avoir une bonne éloquence et rester naturelle", voilà ses conseils pour être une bonne candidate, au-delà des règles propres au concours existantes. Plus que la beauté, Amandine Petit cherche aussi à montrer qu'il faut se donner les moyens de réussir, oser et arrêter de se mettre des limites.

Et la suite ?

Actuellement, Amandine Petit confie rénover sa maison, et cela lui donne envie de faire de la décoration. Toutefois, avoir foulé le tapis rouge de Cannes lui a aussi donné l'envie de se retrouver, pourquoi pas, à l'affiche d'un film un jour !