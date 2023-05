[Vidéo] Ifs. La Ville inaugure un skatepark de plus de 300 m2

Ce samedi 27 mai, un grand soleil accueillait l'inauguration de la nouvelle extension du skatepark de la commune d'Ifs. Le bowl géant de 328 m2, à l'initiative des jeunes élus du Conseil municipal enfants et jeunes, permet la pratique de nouvelles figures de skate-board, BMX, roller ou trottinette.

Dès l'après-midi, après un discours du maire Michel Patard-Legendre et de la vice-présidente du Département Clara Dewaële, des passionnés ont sans attendre investi l'espace, sous les applaudissements du public.

Un festival en marge

À proximité, dans le complexe sportif Pierre-Mendès-France, le festival des Galopins, dédiés aux enfants, bat son plein.

De nombreuses activités sont dédiées aux plus jeunes au festival des Galopins. - Joanne Lehoux

La 8e édition du festival, qui met à l'honneur cette année les îles du monde depuis le Japon jusqu'aux Comores, est animée par le personnel de la petite enfance et de la jeunesse. Sur des stands plus colorés les uns que les autres, des ateliers manuels, dégustations, jeux gonflables, d'agilité et chants sont proposés aux familles.