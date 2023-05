Thue-et-Mue. Le repas de famille dégénère, il s'en prend à sa femme handicapée

Le 30 juillet dernier, une famille se réunit chez un couple pour déjeuner à Thue-et-Mue. La conversation est animée, le ton monte, et le père et son fils se disputent. Ils s'empoignent. L'épouse du père intervient pour les séparer, et c'est alors que son mari la pousse. Handicapée par une maladie dégénérative, elle ne peut se retenir et tombe. Une personne présente au repas appelle les gendarmes.

À leur arrivée, ils trouvent un homme violent, qui ne se remet pas en question. Lors de son audition, le prévenu dira qu'il l'a bien poussée, mais qu'elle est tombée toute seule. Une chose est sûre, il connaissait le handicap de sa femme. À la suite de cet événement, la victime a engagé une procédure de divorce, qu'elle finira par annuler.

Elle ne demande pas de compensation

L'homme de 59 ans comparaissait jeudi 25 mai au tribunal judiciaire de Caen pour ces faits de violence. Il n'a pas pu se déplacer en raison de problèmes de santé. L'avocate de la victime explique qu'elle n'a pu venir non plus, car elle a beaucoup de mal à se déplacer également. Sa cliente souhaite seulement être reconnue victime, sans demander de compensation financière. Elle dit qu'elle n'a pas su voir le mal-être de son mari. Ils se rencontrent régulièrement sans qu'elle ait peur.

La procureure explique que le dossier est sensible. La victime souffre d'une maladie qui nécessite des soins et des aides. Elle requiert 4 mois d'emprisonnement avec sursis, car le prévenu n'a pas de casier judiciaire, et un stage pour violences conjugales. L'avocat de la défense dit qu'il faut prendre en compte "le contexte particulier de l'affaire", dû au handicap de l'épouse qui a besoin d'assistance quotidiennement. Au cours de cette discussion familiale houleuse, son client s'est retrouvé seul contre tous. Il demande la relaxe.

Il ne sera pas entendu, car le quinquagénaire est reconnu coupable. L'homme de 59 ans devra faire un stage dans les 18 mois à ses frais contre les violences conjugales. Comme elle le souhaitait, l'épouse, est reconnue victime.