Orne. Une zone de contrôle temporaire après la découverte de nouveaux cas de grippe aviaire

Cette épizootie n'a pas dit son dernier mot. Mardi 23 mai, trois cadavres de mouettes rieuses ont été découverts sur la commune de Saint-Victor-de-Buthon, à la frontière de l'Eure-et-Loir avec l'Orne. Après analyses, il est prouvé qu'elles étaient contaminées par le virus d'influenza aviaire hautement pathogène.

De ce fait, la préfecture de l'Orne a pris, vendredi 26 mai, des mesures de prévention dans une zone de contrôle temporaire, comprenant la partie de la commune de Bretoncelles située dans un rayon de 5 km autour du lieu de découverte. Cette zone de contrôle pourra être levée après 21 jours sans nouvelle découverte d'un foyer de grippe aviaire.

Ainsi, les rassemblements d'oiseaux sont interdits dans le secteur, et les oiseaux et volailles captifs doivent être mis à l'abri en bâtiment ou sous volière, par exemple. La préfecture rappelle que la consommation de viande, de foie gras et d'œufs ne présente aucun risque pour l'homme.