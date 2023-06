Loisirs. Animaijuin: Petit-Quevilly en effervescence pour sa fête

Faire le plein d'émotions en famille, c'est ce que propose la municipalité de Petit-Quevilly lors de cette journée festive organisée au Parc des Chartreux. Comme chaque année, le programme est entièrement renouvelé, avec pour seuls mots d'ordre découverte et divertissement. De nombreuses compagnies artistiques sont invitées à se produire en plein air sous des formes aussi variées que théâtre d'objets, contes, spectacle de clown ou de mime, acrobaties. Mais Animaijuin, c'est aussi l'occasion de jouer sur des parcours de motricité, avec des jeux en bois ou des jeux de société du Ludobus, ou encore de s'essayer à l'escalade. La journée s'achève comme d'habitude en musique grâce à la participation des chorales d'enfants mais se poursuit avec des musiciens professionnels comme Yann Dulché qui animera un DJ set entraînant avant le concert de Anton and the clouds et le traditionnel feu d'artifice final.

Pratique. Samedi 3 juin, de 15 h 30 à 23 heures, parc des Chartreux au Petit-Quevilly. Gratuit. petit-quevilly.fr