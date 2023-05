Manche. Le Département se prépare au papy-boom

La Normandie et la Manche vont prendre un coup de vieux dans les prochaines années. C'est ce qu'estime l'Insee dans sa dernière étude sur la démographie régionale. Le statisticien a calculé que le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans va augmenter de 33 %. Pour la catégorie des plus de 85 ans, il va même y avoir un doublement de leur nombre. "Le constat fait, il va bien falloir gérer", assure le président du Département Jean Morin. Il poursuit : "Il y a tout une économie, que l'on appelait à l'époque la Silver economy, [pour les cheveux argentés des seniors] qui va s'installer."

Gérer l'urgence

Dans son plan d'action sur le vieillissement, le Département travaille à court et long terme. À courte échéance, il va augmenter le tarif hébergement de 6 % pour venir en aide aux Ehpad devant les hausses de coûts, pour arriver à 62 € par jour. Les établissements qui investissent pour l'avenir, par exemple pour faire des économies d'énergie, pourront même passer à 70 €/jour. Le Conseil départemental ajoute un million d'euros pour les personnes avec moins de ressources, dans l'Aide sociale.

Penser le futur

Le Département souhaite aussi être proactif. Si dans son plan, 12 millions d'euros sont prévus entre 2023 et 2028 pour les Ehpad, les deux premiers chantiers concernent l'autonomie et le maintien à domicile. Dans le premier entrent des efforts de prévention, notamment des chutes et dans le second arrivent la formation des accompagnants comme les aides à domicile. Près de quatre millions d'euros seront réservés à augmenter la qualité au travail de ces agents, et ainsi rendre ces métiers plus attirants. "Avoir davantage de véhicules à disposition de ces personnes, avoir d'avantage de moments de répit pour ces personnes, avoir des équipes autonomes au niveau des services à domicile pour avoir un peu plus de latitude", illustre Nicole Godard, vice-présidente en charge de l'action sociale. Et pour penser le vieillissement du futur, un colloque ou une série de conférences vont être organisés. Le modèle actuel n'est pas celui de demain pour Christèle Castelein, élu départemental en charge des services au domicile et évolution des établissements sociaux et médico-sociaux.