L'équipe des demi-finalistes de The Voice 2023 : Arslane, Kiona, Jérémy Levif, Fanchon, Aurélien, Micha, Hanna et Dame ont donné de la voix pour partager avec les enfants de l'association "Petits Princes" des moments de joie et d'émotion autour de la musique avant d'attaquer la demi-finale ce samedi 27 mai sur TF1.