Flers. Des apprentis jardiniers dans la cour du château

"Oh regarde, il y a des noisettes", s'exclament des élèves, vers leur professeur. Dans la cour du château de Flers, quarante enfants mettent leurs mains dans la terre pour planter des fleurs dans le parc. Avec l'aide des équipes espaces verts de la Ville, les moyennes et grandes sections de l'école maternelle Sévigné-Paul-Bert jouent aux apprentis jardiniers.

Répartis en plusieurs groupes, les enfants mettent en terre les végétaux qu'ils avaient fait pousser dans la serre de la ville quelques mois auparavant. "C'est un moment de partage entre la commune et les enfants. On essaye de les faire participer à des activités qui peuvent leur faire plaisir", explique Leïla Hardy, maire adjointe déléguée à l'éducation. Des petites plantes à celles qui sont aromatiques, les élèves jouent le jeu et contribuent au fleurissement de la ville. "J'en fais parfois avec ma maman ! Là, je viens de planter quatre fleurs", assure Mathis, quatre ans. Entre eux, les enfants se chamaillent pour savoir qui a semé le plus de végétaux.

Si ces activités bisannuelles sont organisées en amont par la mairie, c'est aussi le moment pour les enfants de s'amuser tout en réalisant une action citoyenne. "La chose principale, c'est qu'ils doivent prendre du plaisir ! On ne veut pas les forcer à faire quelque chose. D'ici, on les entend rigoler et c'est une véritable joie pour eux, comme pour nous", conclut l'adjointe au maire chargée de l'éducation.