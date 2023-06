Bonne table dans l'Orne. O'Faim Ménil : le petit bistrot à la française

O'Faim Ménil est situé dans le bourg du Ménil-de-Briouze. Ce bar-restaurant avec une grande réception accueille ceux qui ont un petit creux. Dans une entrée aux couleurs froides, la patronne rayonne. Souriante et joyeuse, Élodie Fréret, 34 ans, est une jeune responsable. Elle a repris ce fonds de commerce il y a huit semaines seulement et pourtant la salle est pleine. Tellement pleine qu'il me faut attendre quinze minutes pour avoir une table. Un début triomphant pour elle et sa petite équipe.

Originaire du département mais vivant aux abords de Caen, Élodie se passionne depuis toute petite pour le monde de la restauration. Professeure à l'ICEP Formation, une école de restauration dans la ville caennaise, elle quitte tout pour s'installer au Ménil-de-Briouze et réaliser son rêve : "J'ai toujours voulu avoir mon propre restaurant. Je tente de donner un maximum de bonheur aux gens."

Des repas faits maison

Première chose étonnante, un menu entrée, plat, dessert pour seulement quatorze euros. Peu cher lorsque l'on sait que 85 % des repas sont faits maison. À la carte, plusieurs plats sont proposés : une tête de veau sauce gribiche avec des frites, un colombo de porc accompagné de riz ou bien un filet de lieu meunière avec ses pommes vapeur. J'opte pour le colombo et me régale d'avance en sentant les odeurs en provenance de la cuisine. À noter qu'il est possible de choisir du cidre ou du vin pour accompagner son repas. Pour l'entrée, un buffet à volonté est à la disposition des clients et de multiples salades sont au choix. Lorsque mon colombo arrive, je le déguste et le savoure à chaque instant.

Colombo de porc accompagné de son riz.

Et enfin pour le dessert, je choisis une coupe de fromage blanc avec ses fruits, un excellent choix avec l'été qui arrive à grands pas. Après avoir mangé sur le pouce, il est temps de repartir comblé de ce petit bistrot de campagne.

Pratique. O'Faim Ménil, 1 place de l'Église au Ménil-de-Briouze. Ouvert du lundi au vendredi. Tél. 02 33 65 05 64