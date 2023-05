Près de Saint-Lô. Football : plus de 350 jeunes attendus au Trophée des Normands

Le "Trophée des Normands" accueillera le lundi 29 mai, de 9 heures à 17 h 30, plus de 350 jeunes footballeurs âgés de 10 ans de toute la Normandie. L'événement, qui se passe au stade Gazengel, à Agneaux, est organisé par le Football club. Au total, 32 équipes sont engagées. Le Havre et le Maladrerie Omni Sports de Caen sont les deux derniers clubs vainqueurs.

Une application numérique pour avoir tous les résultats

Une application numérique pour avoir tous les résultats en direct tout au long de la compétition pourra être téléchargée. Le car-podium de Tendance Ouest et un grand écran seront installés. Plus de 100 bénévoles d'Agneaux FC seront mobilisés. La mairie d'Agneaux parrainera le Trophée du Fairplay qui sera attribué à l'équipe la plus sympathique sur les terrains et en dehors. L'objectif est d'insister sur les valeurs éducatives du football.

Il y aura également un petit tournoi U9 la veille, avec 16 équipes de la Manche et du Calvados.