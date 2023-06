Bonne table près de Caen. Déjeuner express à la Normandine

Si votre temps est compté pour manger le midi, rendez-vous à la Normandine. Cette brasserie située dans la zone d'activités de Colombelles, proche du Lidl, vous assure de pouvoir déjeuner en une heure top chrono, sans pour autant laisser de côté la qualité. Je suis à peine entrée dans ce restaurant très lumineux qu'un serveur vient à ma rencontre. Je m'installe et rapidement, on prend ma commande.

Cuisine traditionnelle

J'ai deux options : soit la formule déjeuner à l'ardoise, soit les plats au menu. J'opte pour le menu du jour. "Il change tous les jours mais il y a toujours le choix entre deux entrées, deux plats et deux desserts, explique Anthony Rivière, gérant du restaurant depuis 2019. On a aussi un plat suggestion. Par exemple, ce midi, c'est carpaccio de bœuf." Je suis pressée ce midi-là, je n'ai pas le temps de prendre une entrée. La formule complète est à 18,90 €. L'entrée et le plat ou le plat avec le dessert coûte 15,90 €. Je choisis l'escalope à la normande au détriment du filet de merlu et ses tomates concassées. J'accompagne mon repas d'un sirop de citron à l'eau. La viande est cuite à la perfection. Les poivrons mélangés aux pâtes linguine donnent du goût.

Au menu, escalope à la normande accompagnée de linguine et quelques légumes.

Les grandes fenêtres vitrées laissent le soleil entrer. C'est agréable. Mon esprit s'évade par moments. J'ai encore une petite place pour le dessert. Le chef propose aujourd'hui une pavlova aux fruits exotiques ou un moelleux aux noisettes et sa crème anglais pistache. Ce dernier me fait de l'œil mais manque de chance, le chef a été dévalisé. On me propose une compote maison avec ses deux fraises, sa feuille de menthe et son biscuit. Je me laisse séduire. J'ai bien fait, c'est très agréable en bouche. Le tout me revient à 17,90 €.

La compote maison.

J'ai bien mangé en… 35 minutes montre en main ! J'y reviendrai pour goûter le burger. On me dit dans l'oreillette qu'il vaut le détour.

Pratique. 1 avenue du Pays de Caen à Colombelles. Ouvert tous les midis du lundi au vendredi. Tél 02 31 72 46 20.