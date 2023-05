Cherbourg. À seulement 19 ans, Hugo Levigoureux est à la tête d'une poissonnerie

Il n'a que 19 ans. Passionné par la pêche et la mer depuis son plus jeune âge, Hugo Levigoureux, diplômé d'un CAP matelot au lycée maritime de Cherbourg et d'un bac pro Métiers du commerce et de la vente, a repris en début d'année 2023 le commerce Chez Lulu. "Me voilà aux rênes de la poissonnerie", confie le jeune homme. "C'est beaucoup de poids sur les épaules mais avec du courage, on y arrive."

Hugo Levigoureux travaille dans cette poissonnerie depuis ses 15 ans, quand il avait fait un stage de découverte puis lorsqu'il il était en apprentissage.

Hugo Levigoureux Impossible de lire le son.

Le succès des encornets farcis

Le jeune patron connaît cette poissonnerie depuis ses 15 ans : il y avait fait un stage de découverte avant d'y faire son apprentissage. Pour la reprise de ce commerce, il a été formé à la gestion des stocks et à l'approvisionnement : "Mais je le faisais déjà quand j'étais salarié", ajoute-t-il. La "paperasse", c'est ce qu'il aime un peu moins.

En plus de la vente de poissons, Hugo Levigoureux s'est aussi lancé dans les plats préparés. Ses encornets farcis rencontrent un véritable succès.

Pratique. Adresse : 8, rue des Tribunaux à Cherbourg. Tél. 02 33 43 08 41. La poissonnerie est ouverte du mardi au samedi, de 8 h 30 à 12 h 30, puis de 15 h à 19 h sauf le mercredi après-midi.