Caen. Impôts : au centre des finances publiques, ça se bouscule avant la date butoir

Dans la salle d'attente du centre des finances publiques de Caen-Nord, les chaises sont toutes occupées. À la date butoir pour déclarer ses revenus, jeudi 25 mai dans le Calvados, beaucoup de personnes sont venues en quête d'éclaircissements.

En bas des marches qui séparent la salle d'attente des guichets, se trouvent quatre agentes d'accueil et un homme, le responsable du service des impôts des particuliers à Caen, Thierry Tenailleau. Il répond aux questions des usagers, parfois directement dans la salle d'attente. "Notre démarrage de campagne était à la mi-avril, au moment de l'ouverture des déclarations en ligne et de l'envoi des déclarations papier, précise-t-il. Durant cette période, on reçoit à peu près 20 000 personnes dans le département. À Caen, ça représente 400 à 500 personnes par jour."

"Dans le département, on reçoit à peu près 20 000 personnes"

Pour autant, l'essentiel des échanges se fait par téléphone. "Cette année, dans le département, on a 25 % d'appels en plus, explique Thierry Tenailleau. En parallèle, on a 40 % de contacts supplémentaires via la messagerie sécurisée du site des impôts."

Selon le chef de service, la hausse des sollicitations s'explique par plusieurs facteurs. La déclaration d'occupation, une nouveauté cette année, suscite des questions, et les usagers profitent de leur venue pour avoir des réponses à ce sujet. Les primo-déclarants accomplissent leurs démarches sur place. Enfin, "les habitués de la venue en centre, qui avaient arrêté lors de la pandémie de Covid-19, reviennent cette année", note Thierry Tenailleau.

Beaucoup de demandes donc, même si, il l'assure, "le centre de Caen répond à 88 % des appels".