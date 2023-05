Des boîtes à livres originales arrivent en ville

Des cabines de plage d'un style différent sont apparues à Granville. Elles sont en format très réduit, car ce sont en fait des boîtes à livres. Elles ont été installées fin mai au Plat-Gousset, au carré Saint-Nicolas, en passant par le Calvaire et les squares Pléville et Daniel Caruhel. On peut y déposer ou y prendre des romans, des essais ou tout autre type de littérature.

Pour chaque boîte, deux bénévoles s'assureront que les livres sont en bon état et correspondent bien aux règles fixées, à savoir pas d'ouvrage politique ou de religion par exemple. C'est l'association Sel'In qui va s'en charger. Les mini-cabines ont été construites par le centre technique de la Ville.

En cas de manque de livre, la recyclerie Tri Marrant en fournira, mais le but est que les habitants s'en saisissent et apportent et prennent eux-mêmes des ouvrages.