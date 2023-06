Événement. 79e anniversaire du Débarquement : le programme à Caen

Il y a presque 80 ans, le 6 juin 1944, avait lieu le Débarquement en Normandie. En l'honneur de cet événement historique, de nombreux rendez-vous sont à noter, notamment à Caen.

Lundi 5 juin, dès 14 h 30, la cérémonie britannique du souvenir au jardin britannique se tiendra au Mémorial de Caen, en présence de sept vétérans du royaume, accompagnés par une délégation du Spirit of Normandy Trust, de soldats de la 3e Division Britannique, et ce sous le commandement du général JR Martin, président du British Friends of Normandy Trust et d'élèves des établissements de Caen. Au Mémorial toujours, Jean-Luc Leleu, historien spécialiste de l'histoire politique et militaire du régime national-socialiste, donnera une conférence mardi 6 juin, à 12 h 30. Le même jour, à 14 h 30, les guides de l'Abbaye aux Hommes donnent rendez-vous à leur public pour se plonger dans l'été 1944, où près de 8 000 personnes se réfugieront dans ce lieu emblématique.

Pratique. Infos : caen.fr.