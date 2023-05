Télévision. L'émission L'amour est dans le pré lance un appel à candidatures

Alors que la diffusion de la saison 18 approche, L'amour est dans le pré, le dating champêtre du groupe M6, ouvre officiellement les candidatures de sa 19e saison.

Vous êtes agriculteur·trice et célibataire entre 25 et 70 ans ? Votre isolement géographique complique votre recherche amoureuse ? Vous ne vous retrouvez pas dans les sites et applications spécialisés et ne parvenez pas à faire LA rencontre ? Vous êtes seul·e de longue date ou depuis toujours et ne savez plus comment mettre un terme à votre solitude ?

Vous connaissez un proche dans l'une de ces situations et pensez que l'aide de l'émission pourrait lui être bénéfique ?

N'attendez plus pour participer à l'émission portée par l'animatrice Karine Lemarchand sur M6 depuis près de 20 ans.

Contact :

Téléphone :

01 46 62 38 08

E-mail :

lamourestdanslepre@m6.fr

Courrier :

L'amour est dans le Pré

TSA 21234-75070

Paris Cedex 02