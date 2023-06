Briouze. L'heure est aux derniers préparatifs pour le festival Art Sonic

Il est devenu le festival musical de l'année, prisé par tous les Normands. Art Sonic revient pour sa 26e édition, du 21 au 22 juillet, à Briouze, près de Flers, pour refaire trembler le département. Après la précédente édition qui a affiché complet avec plus de 22 000 festivaliers, cette année encore Art Sonic s'est dépassé pour offrir une programmation de folie, avec des invités de marque.

Dinos, Kavinsky, Tiakola, Joachim Parstor, Mouse Party x Mehdi Maïzi, Zaho de Sagazan, Birds In Row, Gurl, Alizar, Josman, Jeanne Added, HO9909, Youv Dee, Trinix, Julien Granel, Creeds & Helen Ka, Lewis Evans, Vulves Assassines et sans oublier les plus petits avec Kid Sonic qui accueillera Ego le Cachalot et DJ Bluff. Tous seront sur la scène du festival et feront vibrer le petit village normand.

Plus de 26 ans d'existence

À un peu plus d'un mois de sa prochaine édition, le festival continue de peaufiner sa préparation pour accueillir les nombreux festivaliers qui viendront bouger au rythme de la musique. Passant des halles du village à un champ gigantesque près du stade communal, le festival Art Sonic a grandi depuis sa création en 1996. Élu "Meilleur Petit Festival" aux Festivals Awards de 2018, la scène du village ornais a vu passer des gros noms comme Orelsan, Damso, Bigflo et Oli, Jain, Lorenzo, Thérapie Taxi ou encore Shaka Ponk qui tous se sont défoulés sur la scène d'Art Sonic.

"L'affiche de nos 25 ans était probablement la plus importante jamais annoncée à Briouze, avec notamment l'accueil de l'incontournable Orelsan et de Vald. Art Sonic est un festival réputé pour sa programmation, son ambiance, ses produits locaux de qualité ou ses démarches écoresponsables. Cette 26e édition d'Art Sonic sera évidemment immanquable", assurent ses organisateurs. Avec une billetterie déjà ouverte depuis plusieurs mois, il ne reste que peu de temps pour se procurer son ticket d'entrée. Mais une chose est sûre, s'il y a un lieu où la musique et la fête sont garanties dans l'Orne, c'est bien à Art Sonic !

Pratique. Pass 2 jours + camping : 71,79 € ; vendredi 21 juillet + camping : 46,15 € ; samedi 22 juillet + camping : 46,15 €. festival-artsonic.com.