Concert. Le Zénith de Caen célèbre ses 30 ans en présence de Yannick Noah !

Il en aura foulé des terrains de tennis et des Zéniths. Le chanteur Yannick Noah remonte sur la scène du Zénith de Caen, dimanche 4 juin, à l'occasion des 30 ans de ce lieu mythique. La soirée débutera à 18 h 30 et l'ensemble du public devra débourser 15 € pour en profiter.

Yannick Noah,

un habitué du Zénith

La salle de concert le décrit comme "l'un des artistes les plus emblématiques du Zénith de Caen". Il faut dire que Yannick Noah a, depuis novembre 1993, donné 11 concerts, devant plus de 60 000 spectateurs au total, à Caen. Il est "un artiste cher au cœur de tous dans sa carrière et ses valeurs de partage", selon le Zénith. Rappelons qu'au delà de la musique, Yannick Noah était un grand sportif. Il est le dernier Français à avoir remporté Roland-Garros. C'était le 5 juin 1983, face au Suédois Mats Wilander. Depuis, aucun Français n'a remporté un tournoi du Grand Chelem. Mais revenons à la musique. Pour assurer une soirée digne du Zénith, la salle de spectacle accueillera deux artistes normands en première partie : Rue de Montréal et Kalma. Parce que c'est ça aussi, le Zénith. Des essais, des têtes d'affiche, des artistes de renom.

Le Zénith,

30 ans d'expérience

En 30 ans, la salle de spectacle a vu passer du beau monde. On peut citer, dans les années 2000, Henri Salvador, Charles Aznavour, Jean-Jacques Goldman, Johnny Hallyday mais aussi Vanessa Paradis, Nolwenn Leroy, Patricia Kaas. Côté groupes, on peut penser à Indochine et la comédie du Roi Soleil. Les années 2010, elles, ont vu passer Léonard Cohen, M, Eddy Mitchell, Véronique Sanson, Louane mais aussi les groupes Scorpions, Artic Monkeys ou encore Sexion d'Assaut.

Et puis le Zénith, ce n'est pas que de la musique. C'est aussi de la danse - Le Lac des cygnes -, des représentations théâtrales - Les Bodins -, des spectacles pour enfants - Dora, Oui-oui - et des spectacles d'humour - Jamel Debouzze, Florence Foresti, Kev Adams.

Pratique. Dimanche 4 juin à 18 h 30 au Zénith de Caen. Tarif unique : 15 €.