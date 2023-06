Théâtre. Cyrano de Bergerac en son et lumière à Bolbec

Bolbec s'apprête à accueillir un grand son et lumière au Val-aux-Grès. Florian Bouillon, metteur en scène du cru et membre de la compagnie de l'Éphémère, s'est lancé de monter Cyrano de Bergerac avec 150 bénévoles de 11 à 70 ans. "Depuis 2020, je réalise des pièces classiques pour montrer au grand public que ce n'est pas embêtant."

Après avoir monté le Cid de Corneille, Phèdre de Racine et l'Avare de Molière, c'est avec fierté qu'il propose ce nouveau challenge dans sa ville. "Venant de Bolbec, le Val-aux-Grès, c'est un des lieux où je rêvais de mettre en scène un gros spectacle. Cyrano, je l'ai en tête depuis 2017. Quand Christophe Doré, le maire, m'a proposé de faire un spectacle, je l'ai ressorti des cartons."

Avec ce son et lumière, Florian Bouillon a voulu faire du grandiose. "Il y aura trois scènes et le public au milieu. C'est 2 h 30 de spectacle." En costume d'époque, comédiens, figurants, danseurs, chanteurs, cracheurs de feu, escrimeurs et cavaliers vont divertir le public. "J'ai gardé le texte d'Edmond Rostand mais j'y ai rajouté des chants que le grand public connaît pour ne pas décrocher avec ce texte qui est en vers, écrit comme si nous étions au XVIIe siècle."

Pratique. Cyrano de Bergerac, son et lumière, vendredi 30 juin et samedi 1er juillet à 22 heures. Parc du Val-aux-Grès à Bolbec. Réservation sur bolbec.fr.