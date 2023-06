Nouveaux commerces. Cuisine du monde, bar à bières et restau caché : ça bouge dans l'Orne

Le concept store Leklapier cache une restauration à Mortagne. C'est une adresse conviviale à dénicher, sans aucune enseigne !

Leklapier, concept store à Mortagne-au-Perche avec mobilier, déco, jouets, accessoires, accueille dans son arrière-cour un restaurant, dans un ancien abattoir, avec une cuisine de copains, familiale, avec des produits frais et locaux de qualité : grillades et légumes frais. Formule du midi 15,90 € avec entrée, plat du jour, cookie maison, café et verre de vin ou soda. Ouvert midi et soir, du mardi au samedi et le dimanche midi. Salon de thé l'après-midi.

Les carottes sont cuites, 10 rue Notre-Dame à Mortagne-au-Perche. 02 33 85 70 24.