Handball. Playoffs : Caen remporte le premier round avec brio face à Tremblay !

Quel que soit le résultat, arriver à ce stade de la compétition était déjà historique pour le Caen Handball. Ce mercredi 24 mai dans un palais des sports de Caen plein à craquer, les Vikings jouaient pour la première fois de son histoire un match pour les playoffs de Starligue. Face à Tremblay (3ème avec la plus gros budget de Proligue), qu'il a déjà battu cette saison au match retour (34-31 le 17 mars), Caen a pris l'avantage en s'imposant 30-27.

Égalité parfaite à la pause

La rencontre avait mal démarré pour les Caennais, subissant un 1-3 d'entrée de jeu mais grâce à la grinta de Francisco Pereira, le Caen HB revient dans la course pour ne plus jamais voir partir son voisin parisien. L'égalité parfaite au quart d'heure de jeu (8-8, 15') dure jusqu'à la pause. Le palais des sports en feu est a l'applaudimètre et assiste à un véritable duel entre gardiens (13-13, 30'). L'international français Cyril Dumoulin écœure quelques tentatives locales mais le Brésilien Alan Santos lui répond parfaitement.

C'est la mi-temps !



Quel début de match dans une ambiance de 🔥🔥🔥! On en redemandeeeeeee !!!



Les équipes se rendent au vestiaire sur un score de parité ! 1️⃣3️⃣-1️⃣3️⃣! 👊



Suivez en direct l'évolution du score dans nos story Instagram !#TOUSVIKINGS pic.twitter.com/wOa6bpaAGD — Les Vikings de Caen (@VikingsCHB) May 24, 2023

Le chaudron caennais s'enflamme

Au retour des vestiaires, dans un palais des sports qui pousse la chansonnette "Vikings, Vikings, Vikings...", Normands et Parisiens ne se lâchent pas d'une semelle. Pour la première fois de la rencontre, les locaux passent devant et peuvent profiter de deux exclusions pour changer le cours du match. Francisco Pereira inscrit deux buts dans une cage vide (22-20, 46'). Le gardien caennais est solide, quand Deschamps et Allais font le travail de l'autre côté. Le chaudron, qui vit ses dernières heures de gloire, s'enflamme.

Caen a pu compter sur un grand gardien ce soir !

Grâce à cette victoire (30-27), les Vikings de Caen ont fait un premier pas dans ces playoffs. Caen et Tremblay s'affronteront lors d'un match retour. Celui qui aura marqué le plus de buts sur l'ensemble de deux rencontres rejoindra le final 4 à Dijon. Il faudra ensuite le remporter pour monter en Starligue.