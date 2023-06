Manche. Le tennis de table, un sport pour la tête et les jambes

"On est stable au niveau des clubs, des licenciés et des résultats", se réjouit Arnaud Grisard, le conseiller technique départemental de la fédération de tennis de table. Avec 2 300 licenciés et 48 clubs, la discipline retrouve son niveau d'avant Covid dans la Manche. "On a une concentration assez importante de clubs dans le nord-Cotentin, détaille-t-il. On a 12 clubs dans un rayon de quelques kilomètres. Mais après, c'est vraiment dispatché dans tout le département." Niveau compétition, les trois meilleurs clubs évoluent en Nationale 3.

Un sport de coordination

La coordination est un aspect essentiel de ce sport, "surtout quand on débute", explique Arnaud Grisard. Il ajoute : "On travaille la coordination, l'adresse, le rythme…". Il ne faut non plus oublier les déplacements "dès lors que l'on commence à savoir un peu pratiquer". "Au niveau cardiovasculaire, je pense qu'on est pas mal. Au tennis de table, à plus ou moins haut niveau, le rythme cardiaque monte très vite", abonde Matthieu Courtin, le président de l'US Cherbourg Tennis de table. Balle longue, balle courte, échange rapide ou plus lent, il faut s'adapter en permanence. "On peut très vite chercher de l'air", sourit-il. Ce que confirme Arnaud Grisard : "Plus on a un niveau important, plus le physique est important."

Matthieu Courtin voit une autre capacité qui est renforcée par le tennis de table. "On n'a pas l'impression comme ça, mais ça développe l'esprit d'équipe. Nous, nos matchs sont par équipe, donc tous nos matchs comptent pour le résultat final. C'est un vrai esprit d'équipe. Il faut aussi de la pugnacité. Il faut avoir l'envie de gagner, de ne rien lâcher. C'est un sport qui se joue beaucoup dans la tête", affirme le président de l'US Cherbourg Tennis de table.

Vous avez envie de vous y mettre ? "Ça peut se pratiquer dès cinq ans et l'on peut jouer très longtemps. On a pas mal de retraités qui pratiquent", souligne Arnaud Grisard. C'est donc un sport pour tous les âges. Il précise : "Mais par contre si on veut atteindre un certain niveau, il faut commencer plutôt vers six ou sept ans."

Matthieu Courtin a un argument pour convaincre les indécis de se mettre au tennis de table. "C'est un sport où l'on progresse très vite", assure-t-il. "Quand on est encadré par un entraîneur ou un bénévole, en l'espace de deux ou trois mois on voit les progrès et ça, c'est vraiment le plus important", conclut-il. À vos raquettes !