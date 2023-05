Reportage. Quel valeur ont vos biens ? Des expertises gratuites proposées dans le Calvados

Pour la deuxième fois, la maison de vente aux enchères Rossini, située à Paris, vient en Normandie pour organiser des expertises gratuites. Mardi 23 mai à Caen et mercredi 24 mai à Bayeux, des commissaires-priseurs expertisent les biens des habitants : bijoux, objets d'art, tableaux, vins, timbres... "Si une personne veut vendre aux enchères, on s'occupe de tout. On remplit un contrat, on ramène les objets à Paris et on gère la vente", explique François-Xavier Poncet, commissaire-priseur.

Bijoux, tableaux, timbres...

Le concept plait. Une centaine de rendez-vous ont été pris sur les deux jours dans le Calvados, que ce soit pour faire du tri, vider les fonds de tiroir, connaître simplement la valeur d'un objet. "Parfois, on fait des déçus", sourit l'expert. Comme lorsqu'une habitante de Douvres-la-Délivrande est venue avec trois caisses de bijoux. Seules une alliance et une chevalière en or avaient véritablement de la valeur. Par exemple, "cette broche de fantaisie est faite de strass et non pas de diamants". Verdict ? Elle vaut environ 50 €, pas plus. Il continue son expertise. Il tombe cette fois sur un médaillon en or de la maison Augis sur lequel il est inscrit "plus qu'hier, moins que demain". Celui-là vaut une centaine d'euros.

Un médaillon en or de la maison Augis.

En réalité, le commissaire-priseur évalue des pièces du quotidien dans la grande majorité des cas, grâce à plusieurs outils comme une loupe, un testeur de diamants ou encore une balance. Mais parfois, il tombe sur des trésors. "Une personne est venue avec une quarantaine de pièces d'or de Napoléon, il y en avait pour 10 000 €. J'ai aussi vu un très beau bracelet avec des émeraudes datant du XIXe siècle qui peut valoir entre 3 000 et 10 000 €". En 2021, lui a été confiée une collection des croix de Saint-Lô normandes. "Environ 150 bijoux en argent et strass datant du XVIIIe siècle. Nous les avons vendues pour 19 000 €". Parfois, lorsqu'une expertise plus approfondie est nécessaire, plusieurs spécialistes apportent leur regard.