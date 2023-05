Justice. Interpellé pour avoir siphonné un réservoir, le Havrais est en fait un voleur en série

Il a été interpellé, vendredi 19 mai peu avant 2 heures du matin, la main dans le sac. Un jeune Havrais venait de siphonner le réservoir du camion d'une entreprise de transport d'Harfleur. Il a été placé en garde à vue avec un complice, qui lui servait de chauffeur.

Lors de sa garde à vue, le principal suspect a pu être relié à une série d'autres vols commis en mai 2021 et en mai et juin 2022, indique la police. Le 13 mai 2021, il aurait dérobé des sacoches d'ordinateur dans une société de transport du Havre. Trois jours après, il aurait tenté de voler dans un container de la même entreprise. Le 28, rebelote pour des vols de cartons de gants de boxes et de tee-shirts. Il avait d'ailleurs été hospitalisé, grièvement blessé, après avoir tenté de prendre la fuite pour ces derniers faits, qu'il reconnaît.

Un procès au mois de juin

En 2022, le 16 mai, le même suspect aurait volé deux moto-cross chez un particulier à Gruchet-le-Valasse. Son ADN a d'ailleurs été retrouvé sur place. Même fait six jours plus tard à Blacourt, dans l'Oise, où il dérobe une moto-cross chez un particulier. Le 21 juin, il tente encore de dérober un véhicule à Fauguernon, dans le Calvados.

Le suspect ne reconnaît que trois des sept vols qui lui sont reprochés. Il a été déferré lundi 22 mai et placé en détention provisoire en vue d'une comparution immédiate. À ses côtés, trois complices présumés. L'un pour les faits du 19 mai 2023, un autre, déjà détenu pour les faits de 2021, et un troisième pour les faits de 2022.

L'affaire a été renvoyée et doit être jugée le 21 juin 2023.