Bretteville-sur-Odon. Partez à la quête du trésor caché au parc Festyland près de Caen

Festyland, le plus grand parc d'attractions de Normandie basé à Bretteville-sur-Odon, vous ouvre ses portes histoire de faire un break, se retrouver en famille ou entre amis et vivre un moment de détente et de plaisir. Vous allez pouvoir passer une journée inoubliable où se mêlent sensations fortes, rires et émotion.

Du samedi 27 au lundi 29 mai, le parc Festyland vous propose de partir à la Quête du Valhalla.

Synopsis : Une obscure magie est à l'œuvre à Festyland !! Un portail s'est dressé et d'étranges Vikings en sont sortis. Ils viennent du Valhalla avec une mission : recruter leur futurs guerriers. Pour les choisir, ils ont préparé de nombreux défis ! Parcourez le parc et partez dans cette folle aventure semée d'embûches : La Quête du Valhalla !

Dès votre arrivée au parc, récupérez une carte aux trésors qui vous aidera à mener votre quête et partez à l'aventure ! Alors, prêts à relever tous les défis ? Un maximum de récompenses à collectionner !

Parcourez le parc et partez dans cette folle aventure semée d'embûches : La Quête du Valhalla !