Orne. Après rénovation, ce lycée s'est mis aux couleurs du Perche

En travaux depuis plus de quatre ans, le lycée Jean-Monnet de Mortagne-au-Perche s'est mis au vert en arborant les couleurs du Perche. Inauguré le mardi 23 mai, l'établissement a vu ses couloirs et ses façades se moderniser pour ressembler un peu plus au territoire ornais. Le coût total des travaux serait estimé à plus de 6,9 millions d'euros.

Un changement radical

Façade en bois, murs peints en vert, magasin pour les baccalauréats professionnels, nouvelle cantine pour les élèves… Le lycée Jean-Monnet a radicalement changé, pour le bonheur des professeurs et de l'administration. "Je pense que c'est un établissement qui correspond à son territoire. Pendant ces quatre années, on a obtenu énormément de labellisations, ce qui nous permet aussi de tirer les élèves vers le haut", assure Cécile Da Costa Dias, proviseure.

Un magasin de proximité s'est installé dans le couloir des baccalauréats professionnels. - Sacha Dubesset

Malgré l'avancée des travaux, les élèves continuaient de travailler dans les salles de classe. "Tous les jours, on entendait le bruit des perceuses et on voyait les ouvriers sur les façades. Mais depuis deux mois, on n'entend plus rien et cela fait du bien", raconte Paul Alouard, élève en première.

Une question écologique

La rénovation du lycée est aussi importante pour une question écologique, avec notamment une meilleure isolation des salles afin de conserver la chaleur. "On n'a pas eu un hiver très rigoureux, mais il a duré longtemps et on a vu qu'on a gagné jusqu'à quatre degrés dans certains espaces", explique la proviseure. C'est aussi une aubaine pour les élèves qui voient cette rénovation comme une aide pour le futur de la planète. "Moi qui suis écodéléguée, je trouve que c'est vraiment très bien de faire ça et de mettre en avant l'écologie pour que tout le monde fasse attention", se réjouit Emma Bonhomme, élève en terminale.

Principe écologique ou simple modernisation des locaux, une chose est sûre, c'est que le lycée Jean-Monnet croit en l'avenir.