Nord-Cotentin. Ce château ouvre une nouvelle page de l'histoire du D-Day

Le château de Franquetot est un musée mais aussi un lieu d'accueil.

Ce château fait donc revivre un épisode de la bataille de Normandie avec des scènes reconstituées : huit dioramas ont été réalisés. Une boutique et un bar, le Collins Coffee, à l'ambiance hawaïenne, sont ouverts au rez-de-chaussée du château.

Le site a aussi la volonté d'accueillir divers publics, pour une nuit ou plusieurs jours. Dormir au château est donc possible, avec quatre chambres d'hôtes haut de gamme et un gîte qui peut accueillir quatre personnes. Ces chambres et gîte ont été aménagés dans la partie la plus ancienne du château datant du XVe siècle, pour une expérience unique dans le temps.

Les lieux peuvent accueillir également des soirées privées, pour des particuliers ou des entreprises, ainsi que des conférences et des mariages. Des activités essentielles avec le musée pour financer les investissements réalisés et futurs.