Le Havre. Il a découvert New York il y a 500 ans : qui est Giovanni da Verrazano ?

Il y a 500 ans, Giovanni da Verrazano partait du Havre à la découverte de la côte de l'Amérique du Nord. Afin d'en savoir plus sur cette expédition, la Ville du Havre a convié Michel Vergé-Franceschi, historien du maritime, pour une conférence publique intitulée "La France et la mer au temps de Verrazano parti du Havre pour découvrir le site de New York en juin 1523".

Giovanni da Verrazano (vers 1481-1528)

Parfois appelé Jean de Verrazane, il est né vers 1481, dans une famille florentine installée à Lyon. Nommé capitaine de la flotte pour l'Inde en 1522, il est missionné par François Ier l'année suivante pour trouver un passage entre la Floride et Terre-Neuve, en direction des Indes. Son navire La Dauphine est armé en 1523 au Havre pour appareiller de Dieppe en juin. Son expédition ne traverse l'Atlantique qu'en janvier 1524. C'est au cours de l'exploration de la côte orientale de l'Amérique du Nord qu'il découvre une baie, qu'il baptise du nom de Terre d'Angoulême, en l'honneur de la famille de François Ier. Cette baie est l'actuel site de New York où, en 1960, son nom est donné au pont suspendu qui enjambe la baie de l'Hudson.

Giovanni da Verrazano a donné son nom au pont suspendu qui enjambe la baie de Hudson à New York. - Ville du Havre

Michel Vergé-Franceschi

Né à Toulon en 1951 d'une famille d'origine corse, Michel Vergé-Franceschi a d'abord été professeur d'histoire-géographie dans le second degré, en particulier au Havre. Il a réalisé sa thèse de sur l'école royale de marine du Havre en 1980. Professeur émérite des universités, il a été lauréat de l'Académie française et de l'Académie des Sciences morales et politiques. En 2017, il a été commissaire scientifique de l'exposition "1517. Le Havre, un rêve de la Renaissance", dans laquelle il avait abordé le rôle tenu par Le Havre dans les grandes découvertes, l'expansion commerciale et territoriale des puissances européennes outre atlantique.

Pratique. Conférence publique ouverte à tous dans la limite des places disponibles, samedi 3 juin de 16 h 30 à 18 heures, dans l'atrium de la bibliothèque Oscar-Niemeyer.