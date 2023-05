Canteleu. Forêt monumentale : 20 nouveaux artistes se familiarisent avec les lieux

L'édition n°1 de la Forêt monumentale située en Forêt verte, sur les communes de Bois-Guillaume, Mont-Saint-Aignan et Houppeville, près de Rouen, a attiré près de 400 000 visiteurs entre 2019 à 2021. Treize œuvres gigantesques ont été installées au cœur d'un parcours mêlant art et nature. Cette année, la Métropole Rouen Normandie, en partenariat avec l'Office national des forêts, a décidé de lancer l'édition n° 2 à la Forêt de Roumare, à Canteleu. Un appel à candidatures a été lancé. Sur les 330 reçues, 20 ont été sélectionnées lors de la première phase. Lundi 22 mai, dix artistes ont repéré les lieux. Vendredi 26 mai, ce sera au tour des dix autres.

"On voulait montrer notre savoir-faire"

Fabrice Deperrois est scénographe et directeur artistique de la compagnie Les plastiqueurs, basée à Canteleu. "On voulait montrer notre savoir-faire, c'est toujours un défi un concours." Depuis 1997, "on crée des œuvres dans l'espace public et moins dans l'espace naturel, qui nous attire". Ils sont notamment sollicités par la Ville de Sotteville-lès-Rouen dans le cadre de Viva Cité, un festival des arts de la rue. Pour la Forêt monumentale, c'est en équipe de trois qu'ils ont pensés à "un œuf monumental habillé d'une peau miroir, de façon à pouvoir capter à travers son reflet tout l'espace naturel autour sur une base de construction métallique".

Une cathédrale à base de matériaux récupérés

Lors de la visite des lieux, il y avait aussi Olivier Thomas, scénographe de théâtre, venu de Paris. "L'œuvre que je propose est une cathédrale. Elle est à 95 % faite à partir de bois et fenêtres recyclés à partir desquels je réalise mes pièces." Selon lui, "il y a un lien intrinsèque avec le théâtre et ce projet, c'est le côté éphémère. Quand on travaille dans la nature, on ne laisse rien après notre passage". Après avoir été architecte pendant dix ans, il souhaitait changer de voie. "Quand on se rate, on impacte le paysage pendant 50 ans ou plus, c'est pour ça que l'aspect éphémère me plaisait davantage."

"On a voulu insister sur la capacité de l'art et la créativité à éveiller des consciences"

Interview de Cristina Algarra Impossible de lire le son.

Cristina Algarra, architecte de formation, est la commissaire artistique de la deuxième édition de la Forêt monumentale. Pour ce projet, "on a voulu insister sur la capacité de l'art et de la créativité à éveiller des consciences, parce qu'on traverse une crise climatique qui va empirer". Cette année, "neuf œuvres issues de l'appel à candidatures vont rester deux ans. Une dixième sera faite par une équipe tchèque pour soutenir la candidature de Rouen capitale européenne de la culture". Une onzième équipe artistique espagnole a également été choisie pour travailler le lin avec des producteurs normands. Une fois les neuf œuvres retenues à la suite de la deuxième phase, les artistes devront rendre des panneaux avec les détails de leurs créations le 23 octobre, avant une décision du jury le 17 novembre.

Une exposition à la Maison de l'architecture sera également créée pour montrer aux habitants le travail des artistes et ce qui se cache derrière leurs œuvres. Plus d'informations sur le site de la Forêt monumentale.