Près du Havre. L'art s'invite à l'école

Dans le cadre de son action culturelle auprès des écoles, la Ville de Montivilliers a fait appel à l'artiste Hélène Pesquet pour réaliser une fresque dans la cour de l'école Charles-Perrault.

Après, entre autres, Mascarade à l'école Jean-de-la-Fontaine, Sire à l'école Jules-Ferry et Vincent Gibeaux à l'école Victor-Hugo, c'est au tour de la plasticienne Hélène Pesquet de poser ses pinceaux dans une cour d'école montivillonne.

Durant plusieurs séances, l'artiste a peint, sous les yeux des élèves de maternelle, une fresque autour du thème "Le tour du monde", mettant en scène des animaux venus des quatre coins de la planète afin de sensibiliser les enfants à la diversité des espèces. Sur plusieurs mètres, kangourous, cacatoès, vaches et autres bestioles d'ici et d'ailleurs peints avec des formes simples et colorées, soulignées de larges traits blancs, accompagnent désormais les enfants lors de leurs jeux durant les temps de récréations.

Cette intervention, comme celles des artistes précédents, est l'occasion de redécorer les murs des écoles mais aussi de familiariser les élèves à la pratique artistique en les mettant en contact direct avec des artistes et peut-être créer parmi eux quelques vocations.