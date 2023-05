Caen. De nombreux postes à pourvoir à la Ville et la communauté urbaine

En ce mois de mai, de nombreux postes sont à pourvoir, à la Ville de Caen, au Centre communal d'action sociale (CCAS) et à la communauté urbaine Caen la Mer. Ces collectivités recrutent plus d'une quarantaine de personnes pour des emplois très différents et avec des durées variables : saisonnier, en CDD ou permanent.

Parmi les postes recherchés : cuisinier, maître-nageur, assistant de communication, aide-soignant, agent de voirie ou 10 assistantes maternelles.

Le détail de ses offres est à retrouver ici.