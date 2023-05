Eure. Une jeune femme de 18 ans tuée dans un accident de scooter

Une conductrice de scooter a péri, lundi 22 mai, dans un accident de la route survenu au croisement des départementales 37 et 21, sur la commune des Bottereaux, commune située au nord de L'Aigle aux confins de l'Eure et de l'Orne. La collision impliquait son deux-roues et une voiture.

Le décès de la jeune femme, âgé de 18 ans selon les pompiers de l'Eure, a été déclaré sur place par le Service mobile d'urgence et de réanimation.

Dans la voiture accidentée se trouvaient une femme âgée de 61 ans et un homme âgé de 55 ans, légèrement blessés. Ils ont été conduits au centre hospitalier de L'Aigle afin d'être pris en charge.