[Dossier] Orne. Agriculture, tourisme : s'adapter pour affronter l'été

Voir son jardin transformé en désert lors de chaque canicule estivale n'est pas une fatalité. Certaines plantes supportent bien les grosses chaleurs.

Pierre Angué est pépiniériste à Durcet. Depuis des années, il milite pour que les jardiniers modifient leurs habitudes de plantations. "Je fais ça car je suis confronté à l'arrosage depuis vingt-cinq ans que je suis installé, donc c'est d'abord pour moi. Mais aussi pour ma clientèle qui se pose de nombreuses questions", explique le professionnel, conforté dans ses réflexions par les dernières canicules et les arrêtés d'interdiction d'arrosage des jardins qui les accompagnent à chaque été. "Chez les clients, la prise de conscience devient plus importante, on me demande de plus en plus souvent des plantes qui consomment moins d'eau", constate le pépiniériste.

Les conseils du professionnel

"Je cultive des plantes vivaces et je dissuade d'acheter des plantes que l'on doit renouveler tous les ans, comme les géraniums, des plantes jetables qui coûtent cher. J'oriente mes clients vers des plantes qui vont durer dix, quinze, vingt ans. Pour savoir lesquelles, je les interroge sur la nature de leur terrain, savoir s'il est argileux, s'il est sableux." Il faut aussi savoir si c'est pour planter en pot ou en pleine terre : "En pot, les plantes ont beaucoup plus soif, donc je dissuade ça, ou j'oriente par exemple vers des lavandes." Ces plantes ont la particularité d'être résilientes, elles ne meurent pas lors de manque d'eau. Elles stoppent seulement leur croissance, qu'elles reprennent dès qu'elles sont à nouveau arrosées. "Certaines sont dotées d'un feuillage duveteux qui capte l'humidité ambiante et ne réclame pas d'arrosage", précise le professionnel, qui cite les lavandes, mais aussi les helianthemums, tout bêtement des artichauts qui sont à la fois comestibles et ornementaux, des acquilées, qui sont sauvages chez nous mais qui existent en variétés ornementales de couleur rouge, rose ou orange, ou même des alliums, qui sont des bulbes peu exigeants. "Le choix doit être du même type lors de la plantation d'arbustes ou d'arbres." Et le pépiniériste de citer les eleagnus, les cistes et autres arbustes issus du bassin Méditerranéen comme les phillyreas, qui sont proches des oliviers, ou les buddleias (arbres à papillons).

Nous allons voir

nos paysages se modifier"

Selon le professionnel, "nous allons voir nos paysages se modifier, les végétaux que l'on a connus ici quelques décennies en arrière ne seront sans doute plus là demain, plus au même endroit. Ce qui est aujourd'hui planté plein sud, comme souvent les rosiers, le sera peut-être demain plein nord, à l'ombre, pour tenter de résister. C'est déjà souvent le cas pour la vigne". Pour tenter de sauver vos plantes sans trop devoir les arroser, n'hésitez pas à les pailler, "avec des paillages végétaux, davantage que minéraux", précise Pierre Angué, qui a réalisé un massif l'an dernier à Sainte-Honorine-la-Guillaume. "Il a été arrosé une seule fois, lors de sa plantation, puis plus jamais après. Et malgré tout, il a passé la canicule estivale sans encombre, aucune plante n'est morte."

Pratique. Pierre Angué, Côté jardin à Durcet, 02 33 64 35 93.