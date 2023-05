Normandie. La discrète visite du ministre de l'Éducation nationale

Il n'y a pas eu de comité d'accueil syndical pour la visite du ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, lundi 22 mai dans la Manche. Le ministre est d'abord allé au collège Jacques-Prévert de Coutances avant de se rendre à l'école de la Cabane fleurie au Grand-Celland, dans le sud du département. Ces visites se sont déroulées dans une grande discrétion.

Ce n'est que la veille au soir, dimanche 21 mai, que les différents participants, dont la presse, ont été mis au courant de la venue du ministre. Au collège Jacques-Prévert, voir Pap Ndiaye a même été une surprise complète pour certains professeurs. "Je n'étais pas au courant", assure Marion Larpent, professeure d'arts plastiques. Et de poursuivre : "C'est dommage qu'il soit parti si vite. Je pense qu'on aurait été de nombreux enseignants à vouloir le rencontrer, notamment à la pause." Elle est arrivée dans le collège au moment du départ du ministre et a été estomaquée de le voir là.

Dans la Manche puis à Caen

Pap Ndiaye s'est rendu dans l'école Michel-Pondaven, au Chemin Vert à Caen.

Lors de la rencontre avec Pap Ndiaye, une demi-douzaine d'élèves étaient présents, ainsi que deux mères d'élèves et les enseignants impliqués dans tout ce que met en place le collège pour les élèves qui ont plus de besoins que les autres, que ce soit à cause d'un handicap ou bien de grandes difficultés. Sur les 450 élèves de Jacques-Prévert, 80 sont soit en difficulté soit en situation de handicap. L'établissement accueille une classe Ulis (Unité localisée pour l'inclusion scolaire), une Segpa (Section d'enseignement général et professionnel adapté) et une unité d'enseignement externalisé, qui permet à des adolescents en IME (Institut médico-éducatif) de venir au collège.

La visite du ministre s'est ensuite poursuivie à Caen, dans le Calvados. En début d'après-midi, vers 14 heures, le ministre de l'Éducation nationale s'est rendu à l'école primaire Michel-Pondaven, dans le quartier du Chemin Vert. Il a rendu visite à deux classes puis s'est entretenu avec l'équipe pédagogique de l'école. Comme à Coutances, ont été évoquées les difficultés de recrutement des AESH (Accompagnant des élèves en situation de handicap).

Le ministre a rencontré deux classes.

La venue du ministre a été suivie par le syndicat FO. Une poignée de syndicalistes se sont réunis, dans le calme.