Place du commerce. Bar à vins, salon de beauté et vêtements pour enfants : du nouveau à Cherbourg-en-Cotentin

Un salon de coiffure a ouvert ses portes

Une coiffeuse, une prothésiste ongulaire et une esthéticienne travaillent ensemble. Les professionnelles se trouvent rue Roger-Salengro, à Octeville.

Mylène Osmont, ancienne boulangère, a repris depuis le 4 avril son ancien métier de coiffeuse. Elle a fait le choix d'acheter le salon mixte 2 Mèches avec Vous à Octeville. Pour proposer plusieurs prestations, la professionnelle a souhaité accueillir dans ses locaux situés au n°64 rue Roger-Salengro une prothésiste ongulaire, Céline Letetrel de CL-Nails, et une esthéticienne, Pauline Gibauts de L'instant beauté. Le salon de coiffure est ouvert le lundi et le mercredi, de 9 heures à 18 h 30, le mardi, le jeudi et le vendredi, de 9 heures à 19 heures, et le samedi, de 8 heures à 13 heures. Réservations par téléphone au 02 33 53 85 46 ou sur le site Planity. Pauline Gibauts s'était lancée il y a deux ans à Biville, à son compte, et exerçait en parallèle l'activité d'agent de remplacement dans les exploitations agricoles. Elle a ensuite rejoint le salon de coiffure le 17 avril et propose le lundi, de 14 heures à 19 heures, et du mardi au vendredi, de 10 heures à 19 h 30, et le samedi, de 9 heures à 17 h 30, des soins des mains et des pieds, mise en beauté, maquillage, épilations et soins du corps. Réservations par téléphone au 06 47 45 23 45. Céline Letetrel, elle, travaille le lundi, le mardi et le samedi depuis son domicile au n°21 rue Guerry à Équeurdreville, et donc désormais depuis début avril le mercredi, le jeudi et le vendredi à Octeville, aux horaires d'ouverture du salon. Réservations par téléphone au 06 36 02 69 75.