Football. Promu en National, le FC Rouen voit loin

Le samedi 13 mai 2023 restera pour tous les amoureux du FC Rouen une date importante, avec cette victoire à Évreux qui permet au club de la capitale normande de remonter au niveau National après dix ans de disette. "Il y a un sentiment du devoir accompli et de grande fierté. Comme quoi, le travail paie, confie le président Charles Maarek. Je suis très content pour les joueurs, le staff, les supporters et tous les amoureux du FC Rouen."

Pourtant décrié lors de son arrivée, le nouvel homme fort des Diables Rouges aura su faire changer d'avis ses détracteurs. "Je suis resté dans mon coin, j'ai travaillé et j'ai montré que je n'étais pas en réalité ce qu'on disait de moi, et tout doucement la confiance se gagne… J'ai eu de la chance qu'il y ait des résultats, mais les résultats ne sont pas là par hasard. Cela vient de choix mûrement réfléchis."

Une saison pleine

Tout au long de la saison, les Rouge et Blanc ont montré qu'ils avaient les capacités pour obtenir cette montée tant désirée. "On a une belle cohésion, un club uni qui donnait envie de le soutenir. Pour moi, les victoires en fin de match montraient une grande maturité. Une fois, c'est un accident. Quand on le fait six ou sept fois dans la saison, c'est du talent."

Pour le coach Maxime d'Ornano, le tournant de la saison remonte au match contre les joueurs de Caen, à domicile : "On jouait contre une équipe renforcée par des pros en étant menés 2-0 à la mi-temps. On a réussi à inverser le scénario pour gagner 4-3 en fin de match. La communion avec les supporters avait été magnifique."

Un effectif remanié et adapté

Alors que la saison se termine officiellement samedi 3 juin, le président et son coach se projettent déjà sur la prochaine. "On va recevoir tous les joueurs. On va leur préciser ceux que l'on veut garder et ceux avec qui on ne poursuivra pas l'aventure, sans les oublier, parce qu'ils nous ont aidés à monter", note Charles Maarek. "L'effectif sera remanié à environ 40 % car le championnat de National est compliqué avec six descentes. Nous n'avons pas envie de faire l'ascenseur. Nous allons bien prendre le temps de préparer l'effectif pour être prêt pour la reprise le 3 juillet", ajoute-t-il.

"Le maintien n'est pas un objectif en soi"

Le Football Club de Rouen abordera cette nouvelle saison avec une idée bien précise en tête : être performant dès le début. En effet, comme l'explique le coach du club rouennais Maxime d'Ornano, "c'est toujours un championnat compliqué et engagé, et ce jusqu'à la dernière journée". Selon lui, "le maintien n'est pas un objectif en soi. On veut avant tout bien figurer et, après un tiers des matchs, nous pourrons plus facilement savoir dans quel chapeau on sera". Et comme le rappelle le président du FC Rouen Charles Maarek, "nous avons 123 ans d'existence, 40 années de Ligue 1 et de Ligue 2, alors je ne vais pas vous faire un dessin, mais je pense que nous ne sommes pas à notre place dans les divisions inférieures". Il faudra donc attendre la saison prochaine pour voir l'évolution des joueurs.