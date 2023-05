[Photos] Rouen. Fêtes Jeanne d'Arc : un second défilé médiéval pour clore l'événement en beauté

La deuxième édition des nouvelles fêtes Jeanne d'Arc s'est déroulée du jeudi 18 au samedi 20 mai dans les rues de Rouen. Marchés médiévaux, défilés, animations étaient au programme. Dans cette édition, deux défilés ont été organisés. Le premier, un défilé des animations, s'est tenu le vendredi 19 mai, rue Saint-Sever et le second, a eu lieu samedi 20 mai tout le long de la rue Jeanne d'Arc.

La ville de Rouen au temps du Moyen-Âge

Samedi 20 mai, la foule s'est amassée pour assister à ce grand défilé médiéval fantastique où plus d'une vingtaine de troupes, compagnies et associations ont déambulé à partir de 20 h 45. Échassiers, lanceurs de drapeaux, compagnies de musique et de danse, chevaliers en armure, créatures fantastiques, compagnies de théâtre, associations médiévales, ont évolué au son des cornemuses, des hautbois, du luth, du tympanon, de la flûte et de percussions.

Des créatures fantastiques ont défilé pour clore les Fêtes Jeanne d'Arc samedi 20 mai à Rouen. - Christian Pedron

Les visiteurs se sont retrouvés plongés dans certains mondes imaginaires qui tirent leur inspiration du Moyen Âge et des contes de fées. Pendant un temps, lors du dernier défilé des fêtes Jeanne d'Arc, la ville de Rouen était peuplée de créatures fantastiques ou monstrueuses (nains, elfes, dragons…). Enfin, le public a applaudi les troupes et les danseurs participant aux rythmes des tambours.

Les lanceurs de drapeaux ont fermé le défilé des Fêtes Jeanne d'arc samedi 20 mai à Rouen. - Christian Pedron