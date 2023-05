Football (Ligue 2). Avant Le Havre-Valenciennes : "Il faudra gagner quoi qu'il arrive"

"Ne pas réfléchir au contexte et aux résultats des autres (équipes)". Luka Elsner, l'entraîneur du Havre Athletic Club, a exprimé sa volonté de faire abstraction des éléments extérieurs en conférence de presse, vendredi 19 mai, pour ne se focaliser que sur le match face à Valenciennes, dans le cadre de la 36e journée de Ligue 2. À ce moment de la compétition, "c'est une vraie finale", juge le coach. En effet, les Ciel et Marine pourraient valider leur montée en Ligue 1 dès le lundi 22 mai s'ils gagnent et en cas de faux pas de Bordeaux (2e, à 5 points), opposé à Laval, ou de Metz (3e, à 6 points), contre Guingamp. "Une bonne pression", selon lui.

L'équipe reste sur une défaite lors du dernier match contre Annecy (1-0), lundi 15 mai, son deuxième revers seulement de la saison. Une défaite amère, conclue par l'exclusion de l'attaquant havrais Jamal Thiaré, qui a écopé de cinq matches de suspension. Une sanction jugée "extrêmement sévère" par Luka Elsner. Face au VAFC au stade Océane, il attend de ses joueurs "du calme et de la détermination". "On va mettre toutes les chances de notre côté", a-t-il lancé. Pour le capitaine Victor Lekhal, il n'y a pas d'autres choix, "il faudra gagner quoi qu'il arrive".

Pratique. Le Havre - Valenciennes, lundi 22 mai, à 20 h 45 au stade Océane.