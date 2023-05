Orne. Une action surprise d'agriculteurs dans plusieurs hypermarchés

Vendredi 19 mai, une action était organisée par la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles (FDSEA) de l'Orne dans différents hypermarchés. L'objectif : relever les différents prix des produits laitiers vendus dans les grandes surfaces pour vérifier qu'ils ne soient pas en dessous de la barre symbolique d'un euro.

À Arçonnay, près d'Alençon, c'est le centre Leclerc qui a été choisi par l'association. "Ils disent toujours que ce sont les moins chers et encore plus en ce moment. On va voir s'il ne baisse pas les prix en dépit des agriculteurs", explique Anne-Marie Denis, présidente de FDSEA 61. En arrivant par surprise dans le supermarché, les différents agriculteurs et membres de l'association ont vagabondé entre les rayons des produits laitiers, avec l'accord du magasin.

"Cinq centimes ça peut aider considérablement"

Après plusieurs minutes, certaines marques se font remarquer par leurs prix dérisoires et qui ne respectent pas la loi des consommateurs. "Les négociations sont difficiles avec les industries, on ne se rend pas compte mais même cinq centimes, cela peut aider considérablement un agriculteur", assure la présidente. D'autres actions similaires étaient réalisées en simultané à Flers, Mortagne-au-Perche, Domfront et Sées. Toujours dans le même but de surveiller si les accords de prix sont respectés.

Malgré plusieurs sollicitations sur place, la direction de l'hypermarché n'a pas souhaité réagir.