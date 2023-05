Caen. Du tir sur cible subaquatique au stade nautique, c'est quoi ?

Les eaux paisibles du stade nautique Eugène-Maës de Caen vont se métamorphoser en un véritable champ de bataille aquatique samedi 27 et dimanche 28 mai. Les tireurs subaquatiques internationaux vont s'affronter dans une compétition palpitante.

Un sport en émergence

Le tir subaquatique a vu le jour en France dès les années 80. À cette époque, les tireurs s'adonnaient à cette discipline en mer, à des profondeurs allant de 10 à 15 mètres. C'est grâce aux chasseurs sous-marins, cherchant un entraînement hivernal, qu'est née cette pratique. Aujourd'hui, il y a près de 700 pratiquants dans l'Hexagone. Ce sport se mondialise en 2017. De quatre pays pratiquants, il est aujourd'hui passé à 22 sur tous les continents. "Le tir subaquatique est un sport dynamique et ludique qui se pratique en apnée. Sous l'eau, on côtoie le monde du silence, on plonge dans un autre univers, laissant derrière soi les soucis et occultant les aspects négatifs de la vie", décrit Christophe Martinel, président de la Commission nationale de tir sur cible subaquatique et organisateur de l'événement.

Des épreuves individuelles

et collectives

Le tir sur cible subaquatique comprend trois épreuves individuelles (précision, biathlon, super-biathlon) et une épreuve par équipe (relais). Les meilleurs tireurs individuels sont déterminés par un classement combiné des trois premières épreuves. Chacune a ses spécificités : précision (dix tirs en apnée à 3 m de la cible), biathlon (trois parcours en apnée de 15 m avec un tir à 3 m), super-biathlon (cinq parcours en apnée de 10 m avec un tir à 3 m) et le relais pouvant être mixte (trois parcours de 15 m en apnée pour chacun des trois participants avec un tir à 3 m). Le temps et la précision sont primordiaux pour obtenir de bons résultats. "Pour exceller en tir sur cible subaquatique, il faut avoir un bon cardio et maîtriser la course à pied, le vélo et la natation. Être un bon nageur est essentiel, car il faut être véritablement aquatique", ajoute l'organisateur.

Le matériel essentiel comprend des palmes, un masque, un tuba et une arbalète manuelle facilement trouvable dans le commerce. Accessible à tous les niveaux et budgets, le tir sur cible subaquatique est un sport pour tous les âges, des minimes aux masters.