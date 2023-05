[Vidéo] Manche. Ce camping investit 270 000 € dans la transition et se fait rembourser à 100 %

Les campings peuvent espérer être remboursés jusqu'à 100 % pour leurs investissements réalisés dans le domaine des transitions écologique et numérique. Il y a bien sûr de nombreux critères à respecter, et tout dépend aussi de la spécificité de chaque structure.

La mise en avant du solaire

Le gérant du camping Le Ranch au Rozel près des Pieux, Louis-Félix Mancel, a pu bénéficier d'une subvention de 269 420 € - soit l'intégralité de ses dépenses - grâce au dispositif européen FEDER-REACT EU lancé juste après le covid-19 auprès des acteurs du tourisme. Objectif ? Avoir des territoires tournés vers les transitions écologique et numérique… Il a réalisé des achats dans la mobilité durable et le numérique, et mené des travaux sur ses infrastructures avec à la clé des économies d'eau et d'énergie : écrans dynamiques, totem numérique, éclairage led en extérieur, chauffe-eau solaire pour les sanitaires et les mobil-homes, chauffage solaire de la piscine…

David Margueritte, président de l'Agglo du Cotentin, Nathalie Porte, vice-présidente de la région Normandie, chargée du tourisme et de l'attractivité se sont rendus au Rozel mardi 16 mai pour visiter le camping.

Week-end de l'Ascension : premier rush !

Le camping dispose de 143 emplacements avec un tiers de propriétaires, un tiers de mobil-homes et un autre tiers pour poser sa caravane ou sa tente. Il affichait complet en ce week-end de l'Ascension, un véritable premier test avant la saison estivale.