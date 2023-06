Le Havre. Jardins secrets, la Seine-Maritime côté jardin

Le Département, via une plaquette dédiée, invite les curieux à visiter des jardins remarquables. Cette année, 37 sites participent à l'événement Jardins secrets, dans toute la Seine-Maritime, jusqu'au 1er novembre. Rencontre avec Benjamin Lesobre, en charge de l'événement au Département.

Quel est le but de l'opération ?

"Le Département s'adresse aux amoureux des jardins, les amateurs d'architecture, car ses parcs sont souvent associés à un beau manoir, mais aussi aux simples curieux, baladeurs du dimanche, en leur proposant une liste de sites à visiter. Ces jardins sont sélectionnés en fonction de la qualité de leurs plantations et de leur beauté. Le Département met un point d'honneur à proposer des tarifs réduits : grâce au pass'jardin à télécharger sur le web, pour un ticket d'entrée acheté la deuxième entrée est offerte. Cela permet d'ouvrir ces jardins au plus grand nombre et de favoriser la curiosité des Seinomarins. Les tarifs restent de toute façon attractifs et l'accès à certains parcs, comme celui du château du Taillis, sont même gratuits."

Comment a-t-elle évolué ?

"La manifestation a vu le jour en 2011. Depuis lors, elle n'a cessé de s'étoffer avec de plus en plus de partenaires chaque année. Pour cette 12e édition, parmi les nouveaux participants on compte le labyrinthe végétal Artmazia à Massy ainsi que le jardin du bois de Morville à Varengeville-sur-Mer. L'opération a vu le jour avec les réseaux des jardins des sites départementaux tels que ceux du musée Hugo à Villequier, de l'Abbaye de Jumièges ou encore du théâtre romain de Lillebonne. Chaque année, d'autres parcs, municipaux ou privés, sont venus nous rejoindre comme les jardins d'Étretat ou le jardin Agapanthe. Grâce à cela, aujourd'hui, nous proposons au Seinomarins un véritable parcours sur l'ensemble du territoire avec des jardins très différents les uns des autres : jardins potagers du château de Miromesnil, collection d'hortensias au jardin Shamrock à Varengeville-sur-Mer, jardin de sculpture du château de Bois-Guilbert ou roseraie du château de Mesnil-Geoffroy. Ces sites exceptionnels offrent un cadre idéal pour la balade et l'émerveillement !"

Pratique. Infos sur seinemaritime.fr.