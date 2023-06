Événement. Un été au Havre, la ville aux artistes !

Depuis 2017, la Ville du Havre livre l'espace public à des artistes contemporains. Cette manifestation a depuis laissé de nombreuses traces en ville, comme la fameuse catène de conteneurs colorées, imaginée par Vincent Ganivet. Elle est devenue emblématique.

Installée lors de la dernière édition, la Narrow House de Erwim Wurm est une œuvre décalée qui a remporté beaucoup de succès. - Anne-Bettina Brunet

Cette année, la Ville laisse carte blanche à de nombreux artistes qui investissent l'espace urbain avec des œuvres in situ aux formes aussi diverses que l'art numérique, l'art vidéo, la performance, le stylisme ou l'installation. Ces nombreuses œuvres jalonnent la ville et constituent un parcours aussi surprenant que créatif qui nous mène des monuments emblématiques de la ville comme l'hôtel de ville, la gare ou les Jardins suspendus à des lieux plus secrets ou moins fréquentés, permettant ainsi aux Havrais d'appréhender différemment leur ville en se laissant surprendre par des projets audacieux, parfois teintés d'humour, mais toujours originaux.

Pratique. Jusqu'au 17 septembre. Programme sur uneteauhavre.fr.