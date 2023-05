Briouze. Un spectacle vidéo grandiose sur l'iconique château d'eau d'Artsonic

Vous serez transportés dans l'univers onirique et festif de cette édition 2023 d'Artsonic. L'affiche est signée de Tizieu de Caen et l'univers de cette illustration sera spécialement retravaillé par l'équipe de We Are Kraft d'Alençon pour un mapping inédit.

Un véritable spectacle

Alternant entre nuit et jour, les personnages et animaux fantastiques s'animeront au cœur du marais du Grand Hazé, basculant entre deux réalités. La projection promet de jouer sur l'illusion d'optique entre le relief du château d'eau et sa seconde peau virtuelle, sublimant l'architecture de l'édifice les vendredi et samedi dès 22 h.