Calvados. Embarquez vers la seconde édition des Belles de May !

Avis aux passionnés du milieu automobile, l'événement Les Belles de May devrait susciter votre curiosité. À May-sur-Orne, pendant deux jours, samedi 27 et dimanche 28 mai, des voitures de tous les styles et de toutes les années vont être exposées, et parfois même testées.

Au programme : le village des voitures anciennes, de 1900 à 1980, le village des voitures américaines, toutes années confondues, le village motos, de 1870 à aujourd'hui, mais aussi le village voitures de sport et le p'tit salon de May. Un village exposants sera également sur place, avec des accessoires pour autos et motos, des vêtements et des goodies.

Pratique. Infos : lesbellesdemay.fr.