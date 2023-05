Rouen. Julia et Florian, élus Armadienne et Armadien, vont représenter la Seine-Maritime

"Devenir Armadienne regroupait tout ce que j'aime, représenter le département me plaisait beaucoup", confie Julia Vérité, 21 ans, élue Armadienne le 4 mai dernier. À ses côtés, un Armadien a, lui aussi, été élu : Florian Cornillot, Londais de 31 ans. L'élection s'est déroulée en plusieurs étapes. Chaque candidat a réalisé une vidéo de présentation originale accessible sur le site internet du Département Boujou la Seine-Maritime. Depuis l'Armada 2019, une femme et un homme sont élus pour devenir ambassadeurs de l'Armada. Cette année, l'événement rouennais se déroulera du jeudi 8 au dimanche 18 juin.

"C'est notre mission de valoriser le département"

Depuis leur élection, Julia et Florian sont plus que jamais investis dans leur rôle d'Armadienne et d'Armadien. "C'est notre mission de valoriser le département et on la tiendra. On parlera par exemple de la richesse de notre région", relate le trentenaire. "C'est un événement qui prend de plus en plus d'ampleur donc c'est une fierté d'en être l'ambassadeur", lance-t-il. Pour Julia, "il y a aussi un côté excitant, notamment pendant le dîner des commandants, on sera avec de grandes personnalités. On va rentrer dans la cour des grands, ce sera impressionnant". Et être sur le devant de la scène, la Rouennaise n'en a pas l'habitude. "C'est la première fois qu'on me demande d'être présente dans la sphère publique", assure-t-elle. Une chose est sûre, c'est avec de la bonne volonté qu'ils tiendront tous les deux leur casquette d'Armadiens. "Je vais jusqu'au bout des choses avec le sourire, je pense que si on a été choisis, ce n'est pas pour rien", affirme Julia. Et apparemment, Florian a aussi ce trait de caractère. "Je suis également quelqu'un de très déterminé. Je voulais aller au bout du concours."

L'Armada, une histoire de famille

Pour la jeune femme, l'Armada, c'est aussi des bons moments en famille. Son père étant soudeur au port de Rouen, "avec ses collègues en 2019, ils avaient un stand. J'ai donc passé une soirée avec eux pendant les feux d'artifice, c'était magnifique". Et selon elle, "c'est le souvenir qui m'a le plus marqué à la dernière Armada". Quant à Florian, "l'édition de 1999 m'a marqué". Il se rappelle d'ailleurs que "mes grands-parents m'y avaient emmené, on avait fait la grande parade. Avec les yeux d'un enfant de 8 ans, tout paraît gigantesque". Cette année, ils seront notamment présents "le jour de l'inauguration, de la remontée de la Seine des bateaux, et pour la Grande parade. On a aussi une soirée sur l'Étoile du Roi et au So", ajoute-t-il.