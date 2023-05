Près d'Argentan. Comment avoir la main verte grâce aux grainothèques ?

Pourquoi ne pas s'occuper de son jardin pendant le week-end de l'Ascension ? Pour ceux qui souhaitent avoir la main verte, des médiathèques de l'intercommunalité d'Argentan mettent en place des grainothèques : un échange de graines gratuit pour tous. C'est le cas de la médiathèque de Fel, à Gouffern en Auge, près d'Argentan, depuis mercredi 17 mai. Les amateurs de jardinage peuvent venir chercher des nouvelles graines de végétaux.

"Les gens viennent prendre une graine pour la planter dans leur jardin. Puis, après leur récolte, ils doivent déposer quelques pépins des légumes provenant des semences de la grainothèque", explique Élise Tinard, adjointe à la bibliothèque d'Argentan.

Des habitants d'Argentan s'intéressent déjà aux grainothèques. - Sacha Dubesset

Conserver des plantes locales

Les porteurs de projet souhaitent que les jardiniers perpétuent ce stand. "On veut que dans cinquante ans, certains types de plantes spécifiques à la Normandie existent encore. Pour nous, c'est extrêmement important de conserver cette diversité", insiste Denis Tsaousoglou, ancien cuisinier et référent du projet. Avec l'aide de plusieurs bénévoles, les grainothèques ont pour but d'éviter la surconsommation des produits exportés : "On retrouve beaucoup de haricots de Chine dans le commerce. Ceux qui sont présents dans les cassoulets viennent pour la plupart d'Argentine", assure-t-il.

Ce nouveau phénomène est en expansion dans le département. Une grainothèque s'est installée samedi 13 mai dernier dans la commune de Râles, près d'Argentan.

Pratique. Retrouvez les grainothèques dans les médiathèques de Râles et de Fel, près d'Argentan.