Barentin. Une femme meurt, percutée par un train près de la gare

L'accident a eu lieu vers 15 heures, mercredi 17 mai, peu avant la gare de Barentin. Une femme, dont on ignore l'âge, a été heurtée par un TER venant de Paris, circulant en direction du Havre. La victime n'a pas survécu.

Des trains supprimés

L'accident a provoqué de nombreuses perturbations. Le train qui transportait environ 400 personnes s'est retrouvé bloqué en gare de Barentin, tout comme d'autres trains arrivant de la capitale. Selon les pompiers, les personnes vulnérables ainsi que les enfants, passagers du TER, devaient être pris en charge par un bus affrété par la SNCF. D'après la compagnie ferroviaire, la circulation est interrompue entre Rouen et Yvetot et entre Rouen et Le Havre. L'incident a mobilisé 10 sapeurs-pompiers et quatre engins.