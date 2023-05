Emploi, social, sécurité. Ce qu'il faut retenir de l'année 2022 pour la préfecture de la Manche

C'est un document de 40 pages qui permet de résumer un an d'action de la préfecture dans la Manche. Publié le 21 avril dernier, le rapport d'activité des services de l'État fait le point aussi bien sur les actions sociales qu'économiques en passant par la sécurité. Voici les grandes lignes de ce qu'il faut en retentir.

Emploi

Au quatrième trimestre 2022, le taux de chômage dans la Manche était de 5,2 %. C'est l'un des plus bas de France. Dans ce contexte, le marché de l'emploi est tendu et les entreprises ont du mal à recruter. "Le pack de remobilisation pour les demandeurs de longue et très longue durée a été déployé dans la Manche", explique la préfecture, avec notamment une demi-journée prévue pour reprendre confiance en soi. Entre 2021 et 2022, le nombre de chômeurs de longue durée a baissé de 14,9 %. Sur l'emploi des jeunes, le nombre d'inscrits de moins de 25 ans à Pôle emploi a baissé de 5,8 %.

Social

La préfecture met aussi en place la politique sociale du gouvernement à l'échelle locale. Près de 1 600 000 € ont été dépensés dans le cadre d'une convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et l'accès à l'emploi dans la Manche entre 2019 et 2022. Cette convention a été renouvelée jusqu'au 30 juin 2023. Sur l'aspect logement, le nombre d'expulsion a baissé de 34 %. 66 signalements d'habitat indigne ont été faits. Près de 7 000 dossiers ont été financés avec MaPrimeRénove.

Sur le volet immigration, 709 premiers titres de séjour ont été accordés dans la Manche. 59 demandes de regroupement familial ont été acceptées et 139 personnes ont obtenu le statut de citoyen français. La guerre en Ukraine se poursuit et 571 autorisations provisoires de séjours ont été attribuées pour la première fois à des ressortissants ukrainiens et 268 ont été renouvelées.

Sécurité

Les Manchois sont en sécurité. En 2022, le département est classé 93e sur 96 pour le nombre d'atteintes aux biens, 84e pour les atteintes aux personnes. Cependant, comme au niveau national, la délinquance augmente. Les violences intrafamiliales ont augmenté. La préfecture l'attribue à deux facteurs : une libération de la parole des victimes et une meilleure prise en charge. Il y a moins d'infractions dues à la drogue constatées par les forces de l'ordre. Elles sont en baisse de 9,1 %. Sur la route, le bilan n'est pas bon en 2022, avec 32 morts, c'est cinq de plus qu'en 2021.